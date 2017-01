THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ

The Kikipickles – яркий и уникальный столичный бэнд, совместный проект хорошо знакомых джазовой публике артистов – Константина Гевондяна (труба, вокал) и Полины Касьяновой (вокал), в котором также участвуют их друзья, играющие по-настоящему живую и горячую музыку на самых разнообразных акустических музыкальных инструментах. Благодаря невероятной харизме и артистичности музыкантов, каждое выступление The Kikipickles – не просто концерт, но и яркое представление, заряжающее публику позитивом.



Музыка, которую играет ансамбль – Hot Jazz – это такой вкусный «винегрет», сочетающий в себе набор гурманских ингредиентов: ритмы и драйв Нового Орлеана, завораживающие песни и мелодии из когда-то популярных бродвейских мюзиклов и голливудского кино, очарование танцевальных шлягеров времен «Золотой эры» джаза, эксцентричность и пленяющую простоту звучания уличных бэндов, а также массу секретных авторских специй и приправ, которые отвечают за отличный вкусовой баланс всего «блюда» в целом.



Программа концерта, а также форма исполняемых номеров нередко создаются музыкантами непосредственно по ходу действия, что придает ему особый, по-настоящему импровизационный характер. Помимо таких популярных музыкальных инструментов, как труба, тромбон, саксофон и гитара, The Kikipickles активно используют самые неожиданные ударные, струнные и духовые инструменты: настоящую стиральную доску, бубны, банджо, трещотки, дуделки, свистки, флейту и многое другое. А туба или сузафон в качестве баса делает звучание ансамбля еще более вкусным и колоритным.



Константин Гевондян – труба, вокал, перкуссия,

Полина Касьянова – вокал, перкуссия,

Алексей Панкратов – тромбон, перкуссия,

Тимур Некрасов – баритон-саксофон, флейта,

Андрей Агафонов – гитара, банджо,

Александр Иванов – барабаны, стиральная доска, вокал,

Стас Черёмушкин – туба,

Антон Гимазетдинов – тромбон, сузафон



2 февраля 2017 г.



Начало концерта в 20.00.



Адрес клуба «Дуровъ»: Москва,ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

