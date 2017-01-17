THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ

17.01.2017


THE KIKIPICKLES в клубе ДуровЪ
The Kikipickles – яркий и уникальный столичный бэнд, совместный проект хорошо знакомых джазовой публике артистов – Константина Гевондяна (труба, вокал) и Полины Касьяновой (вокал), в котором также участвуют их друзья, играющие по-настоящему живую и горячую музыку на самых разнообразных акустических музыкальных инструментах. Благодаря невероятной харизме и артистичности музыкантов, каждое выступление The Kikipickles – не просто концерт, но и яркое представление, заряжающее публику позитивом.

Музыка, которую играет ансамбль – Hot Jazz – это такой вкусный «винегрет», сочетающий в себе набор гурманских ингредиентов: ритмы и драйв Нового Орлеана, завораживающие песни и мелодии из когда-то популярных бродвейских мюзиклов и голливудского кино, очарование танцевальных шлягеров времен «Золотой эры» джаза, эксцентричность и пленяющую простоту звучания уличных бэндов, а также массу секретных авторских специй и приправ, которые отвечают за отличный вкусовой баланс всего «блюда» в целом.

Программа концерта, а также форма исполняемых номеров нередко создаются музыкантами непосредственно по ходу действия, что придает ему особый, по-настоящему импровизационный характер. Помимо таких популярных музыкальных инструментов, как труба, тромбон, саксофон и гитара, The Kikipickles активно используют самые неожиданные ударные, струнные и духовые инструменты: настоящую стиральную доску, бубны, банджо, трещотки, дуделки, свистки, флейту и многое другое. А туба или сузафон в качестве баса делает звучание ансамбля еще более вкусным и колоритным.

Константин Гевондян – труба, вокал, перкуссия,
Полина Касьянова – вокал, перкуссия,
Алексей Панкратов – тромбон, перкуссия,
Тимур Некрасов – баритон-саксофон, флейта,
Андрей Агафонов – гитара, банджо,
Александр Иванов – барабаны, стиральная доска, вокал,
Стас Черёмушкин – туба,
Антон Гимазетдинов – тромбон, сузафон

2 февраля 2017 г.

Начало концерта в 20.00.

Адрес клуба «Дуровъ»: Москва,ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
13.01.2017Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе ДуровЪ
27.12.2016Джей Ди Уолтер в клубе ДуровЪ
12.12.2016The Jack Wood даст концерт в клубе ЛЕС
29.11.2016Zenia McPherson (вокал, США) в клубе Дуров
07.11.2016HornDogz в Клубе Алексея Козлова
26.10.201624 ноября 2016 - Дaрия в клубе ДуровЪ
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com