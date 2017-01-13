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Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе ДуровЪ

13.01.2017


Rhythm & Blues Night - певица ASET в клубе ДуровЪ
Начало февраля порадует концертом певицы и композитора Асет Самраиловой (ASET).

Яркая и независимая артистка, участница телепроектов "Голос", "Главная сцена" и "Большой джаз", ASET уже неоднократно собирала полные залы на лучших концертных площадках в России и за рубежом. Ее уникальный "голос с хрипотцой" и природное обаяние не оставляет равнодушным ни одного слушателя, а количество преданных поклонников с каждым выступлением только растет.

Для гостей этого вечера ASET готовит специальную обновленную программу. На сцене Арт-кафе "Дуровъ" прозвучат авторские композиции певицы с англоязычного альбома "Lonely Way", а также любимые песни из репертуара Aretha Franklin, Tower of Power, James Brown и многих других, которые воплотятся в новом образе и новом музыкальном прочтении.

Утонченные джазовые импровизации и непревзойденное вокальное исполнение подарят зрителям истинное наслаждение. А расширенный музыкальный состав, и специальные гости сделают концерт еще более насыщенным, что позволит не только провести приятный вечер, но и полностью погрузиться в эту магическую атмосферу.

Работая в стилях поп, R&B, соул, джаз, блюз и городской романс, и исполняя песни как на русском, так и на английском языках, певица смогла найти свою аудиторию и уверенно продолжает покорять музыкальный Олимп. За своеобразный стиль исполнения ее прозвали "российской Алишей Кис" - необычный тембр голоса и природное обаяние Асет не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Певица регулярно выступает на лучших площадках Москвы и других городов России и за рубежом. Она успешно провела уже три сольных концерта в ММДМ, собрав полный зал восторженных слушателей - редкость для молодого независимого артиста. Так же Асет принимала участие в таких музыкальных фестивалях как: Усадьба Jazz, Kremlin Live, Jazz Parking Festival, Джаз Коктебель и многих других.

Певица выступает как сольно, так и в составе собственного музыкального коллектива, а также сотрудничает с известными звездами отечественной и зарубежной сцены. Асет выступала со знаменитым Новоорлеанским джазовым оркестром во главе с лауреатом Grammy - Ирвином Мейнфилдом, успешно работала с трубачом Вадимом Эйленкригом, оркестром под управлением Семена Мильштейна, Антоном Беляевым (Therr Maitz), группой «Акапелла Экспресс», вокально-инструментальным ансамблем «Непоседы» и другими.

9 февраля (четверг) 2017

Премьера в клубе «ДуровЪ»

Rhythm & Blues night

ASET (Асет Самраилова) – вокал
и ее бэнд

Начало в 20.00

Адрес клуба «Дуровъ»:Москва, ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

страна
Россия
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