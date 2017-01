рубрики интервью статьи обзоры книги портреты релизы премии концерты территории фестивали фирмы юмор стили блюз джаз этно

метки

печать

сохранить как pdf

Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: Under A Different Sky



Международное музыкальное трио в составе:



Леонид Винцкевич - рояль (LEONID VINTSEVICH - piano)



Стив Кершоу - контрабас (STEVE KERSHAW - double bass)



Николай Винцкевич - саксофоны (NICK VINTSEVICH - saxophones)



представляет в России в феврале 2017 года альбом "UNDER a DIFFERENT SKY" ("Под другим небом").



Альбом был записан музыкантами в мае 2016 года в Англии на лейбле SLAM Records и сразу получил высокую оценку ведущих журналов и интернет-порталов по всему миру: «Очень привлекательный альбом… поразительный, ясный и сильный, очень мелодичный…», – пишет Cadence (США); «Впечатляющее сочетание свободы и формы…» – по мнению Jazz Weekly (США). Альбом назван одним из лучших альбомов 2016 года английским журналом "JAZZ VIEWS".



Вот что написал в своём обзоре музыкальных новинок 2016 года авторитетный британский музыковед Кен Читэм (Ken Cheetham): "В этом альбоме присутствует откровенная фортепианная страсть при исполнении изумительных богатых образами мелодий. Они подхватываются саксофоном и связываются воедино стабильными басовыми линиями контрабаса. Будоражащая музыка.



Российский пианист Леонид Винцкевич высекает из своего рояля аккорды и мелодии с поразительной смелостью и дерзостью. Его страсть и напористость вторят его ошеломляющей изобретательности и высокой техничности исполнения. В его музыке нашли отражение элементы творчества его фаворитов – Берга, Мессиана, Скрябина.



Этот лаконичный и живой стиль нуждается в твёрдой и стабильной опоре, за которую здесь отвечает контрабасист Стив Кершоу (Steve Kershaw). Ранее музыкант уже сотрудничал с дуэтом отца и сына Винцкевичей. Саксофонист Николай Винцкевич так же раскован во время исполнения, как и его отец, и его стиль игры столь же настойчив и неукротим. Партия Кершоу подобна монолиту, но при этом структура композиции в его исполнении остается гибкой и пластичной, давая возможность двум другим участникам трио свободно импровизировать».



Концерты-презентации пройдут с 3 по 11 февраля в пяти городах:



3 февраля – 19:00 – Курск – филармония



4 февраля – 19:00 – Курск – Студия авторской обуви Coddex Hand Made



5 февраля – 18:00 – Воронеж – Книжный клуб «Петровский»



6 февраля – 16:00 – Воронеж – Музыкальный колледж им. Ростроповичей



7 февраля – 19:00 – Липецк – концертный зал «Унион»



9 февраля – 19:00 – Санкт-Петербург – кирха Яани Кирик



10 февраля – 19:00 – Москва – Дом Балтрушайтиса (Литовское Посольство)



11 февраля – 15:00 – Тула – ДК Ясная Поляна



11 февраля – 21:00 – Москва – джаз-клуб «ЭССЕ»



страна

Великобритания, Россия

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 11.01.2017 Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Людмилой Куц

09.01.2017 Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина"

09.01.2017 Португальские авангардисты в Питере

26.12.2016 В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Мартынова

26.12.2016 В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»

18.12.2016 Сюита Рэнди Вестона