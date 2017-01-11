Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: Under A Different Sky

Николай Винцкевич - саксофоны (NICK VINTSEVICH - saxophones)
представляет в России в феврале 2017 года альбом "UNDER a DIFFERENT SKY" ("Под другим небом").
Альбом был записан музыкантами в мае 2016 года в Англии на лейбле SLAM Records и сразу получил высокую оценку ведущих журналов и интернет-порталов по всему миру: «Очень привлекательный альбом… поразительный, ясный и сильный, очень мелодичный…», – пишет Cadence (США); «Впечатляющее сочетание свободы и формы…» – по мнению Jazz Weekly (США). Альбом назван одним из лучших альбомов 2016 года английским журналом "JAZZ VIEWS".
Вот что написал в своём обзоре музыкальных новинок 2016 года авторитетный британский музыковед Кен Читэм (Ken Cheetham): "В этом альбоме присутствует откровенная фортепианная страсть при исполнении изумительных богатых образами мелодий. Они подхватываются саксофоном и связываются воедино стабильными басовыми линиями контрабаса. Будоражащая музыка.
Российский пианист Леонид Винцкевич высекает из своего рояля аккорды и мелодии с поразительной смелостью и дерзостью. Его страсть и напористость вторят его ошеломляющей изобретательности и высокой техничности исполнения. В его музыке нашли отражение элементы творчества его фаворитов – Берга, Мессиана, Скрябина.
Этот лаконичный и живой стиль нуждается в твёрдой и стабильной опоре, за которую здесь отвечает контрабасист Стив Кершоу (Steve Kershaw). Ранее музыкант уже сотрудничал с дуэтом отца и сына Винцкевичей. Саксофонист Николай Винцкевич так же раскован во время исполнения, как и его отец, и его стиль игры столь же настойчив и неукротим. Партия Кершоу подобна монолиту, но при этом структура композиции в его исполнении остается гибкой и пластичной, давая возможность двум другим участникам трио свободно импровизировать».
Концерты-презентации пройдут с 3 по 11 февраля в пяти городах:
3 февраля – 19:00 – Курск – филармония
4 февраля – 19:00 – Курск – Студия авторской обуви Coddex Hand Made
5 февраля – 18:00 – Воронеж – Книжный клуб «Петровский»
6 февраля – 16:00 – Воронеж – Музыкальный колледж им. Ростроповичей
7 февраля – 19:00 – Липецк – концертный зал «Унион»
9 февраля – 19:00 – Санкт-Петербург – кирха Яани Кирик
10 февраля – 19:00 – Москва – Дом Балтрушайтиса (Литовское Посольство)