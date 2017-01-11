Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: Under A Different Sky

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: Under A Different Sky

11.01.2017


Леонид и Николай Винцкевичи + Стив Кершоу: Under A Different Sky
Международное музыкальное трио в составе:

Леонид Винцкевич - рояль (LEONID VINTSEVICH - piano)

Стив Кершоу - контрабас (STEVE KERSHAW - double bass)

Николай Винцкевич - саксофоны (NICK VINTSEVICH - saxophones)

представляет в России в феврале 2017 года альбом "UNDER a DIFFERENT SKY" ("Под другим небом").

Альбом был записан музыкантами в мае 2016 года в Англии на лейбле SLAM Records и сразу получил высокую оценку ведущих журналов и интернет-порталов по всему миру: «Очень привлекательный альбом… поразительный, ясный и сильный, очень мелодичный…», – пишет Cadence (США); «Впечатляющее сочетание свободы и формы…» – по мнению Jazz Weekly (США). Альбом назван одним из лучших альбомов 2016 года английским журналом "JAZZ VIEWS".

Вот что написал в своём обзоре музыкальных новинок 2016 года авторитетный британский музыковед Кен Читэм (Ken Cheetham): "В этом альбоме присутствует откровенная фортепианная страсть при исполнении изумительных богатых образами мелодий. Они подхватываются саксофоном и связываются воедино стабильными басовыми линиями контрабаса. Будоражащая музыка.

Российский пианист Леонид Винцкевич высекает из своего рояля аккорды и мелодии с поразительной смелостью и дерзостью. Его страсть и напористость вторят его ошеломляющей изобретательности и высокой техничности исполнения. В его музыке нашли отражение элементы творчества его фаворитов – Берга, Мессиана, Скрябина.

Этот лаконичный и живой стиль нуждается в твёрдой и стабильной опоре, за которую здесь отвечает контрабасист Стив Кершоу (Steve Kershaw). Ранее музыкант уже сотрудничал с дуэтом отца и сына Винцкевичей. Саксофонист Николай Винцкевич так же раскован во время исполнения, как и его отец, и его стиль игры столь же настойчив и неукротим. Партия Кершоу подобна монолиту, но при этом структура композиции в его исполнении остается гибкой и пластичной, давая возможность двум другим участникам трио свободно импровизировать».

Концерты-презентации пройдут с 3 по 11 февраля в пяти городах:

3 февраля – 19:00 – Курск – филармония

4 февраля – 19:00 – Курск – Студия авторской обуви Coddex Hand Made

5 февраля – 18:00 – Воронеж – Книжный клуб «Петровский»

6 февраля – 16:00 – Воронеж – Музыкальный колледж им. Ростроповичей

7 февраля – 19:00 – Липецк – концертный зал «Унион»

9 февраля – 19:00 – Санкт-Петербург – кирха Яани Кирик

10 февраля – 19:00 – Москва – Дом Балтрушайтиса (Литовское Посольство)

11 февраля – 15:00 – Тула – ДК Ясная Поляна

11 февраля – 21:00 – Москва – джаз-клуб «ЭССЕ»

страна
Великобритания, Россия
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
11.01.2017Старый Новый Год с Владимиром Ткаченко и Людмилой Куц
09.01.2017Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина"
09.01.2017Португальские авангардисты в Питере
26.12.2016В ДОМе пройдет XVI фестиваль Владимира Мартынова
26.12.2016В Питере пройдет фестиваль «Этно-Механика»
18.12.2016Сюита Рэнди Вестона
© 2017 Jazz-квадрат

Сайт работает на платформе Nestorclub.com