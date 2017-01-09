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Urge Trio и Боком в "Мастерской Аникушкина"

09.01.2017


Urge Trio и Боком в Мастерской Аникушкина
18 февраля 201 в, 20:00 лейбл Intonema и "Мастерская Аникушина"(Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8 (метро «Петроградская») представляют Urge Trio - Christoph Erb, Keefe Jackson, Tomeka Reid (Швейцария/США) - саксофоны, бас-кларнеты, виолончель - свободная импровизация, фри-джаз. Боком - Константин Самоловов и Борис Шершенков (Санкт-Петербург) - перкуссия, электроника - работа с пространством

Intonema не даёт заскучать в этом феврале и преподносит ещё один подарок ценителям свободной импровизации: к нам едет Urge Trio в составе Кристофа Эрба из Швейцарии и Кифа Джэксона и Томеки Рид из США! Однако, лейбл не забывает и про экспериментальные проекты: состоится выступление петербургского дуэта Боком, в котором Константин Самоловов и Борис Шершенков работают в направлении совмещения электроакустики и размещения звуков в пространстве.

Швейцарский саксофонист Кристоф Эрб впервые побывал в России в апреле 2015-го года в составе Easel Trio с Фредом Лонберг-Хольмом (Fred Lonberg-Holm) и Майклом Зерангом (Michael Zerang). На этот раз он путешествует с Urge Trio, а компанию вновь составляют американские музыканты: саксофонист Киф Джэксон и виолончелистка Томека Рид. Музыканты занимаются свободной импровизацией в её классическом понимании, плетя кружева из мультифоников духовых инструментов и нестандартного звукоизвлечения на виолончели. Изюминкой трио является использование двух тенор-саксофонов и двух бас-кларнетов. Абстрактные плавные фактуры могут мгновенно сменится яростной звуковой стеной, неожиданные сольные фрагменты сочетаются с игрой всего трио, почти академический саунд соседствует с сырой энергией андеграунда: всё это ждёт слушателя на концерте!

Дуэт Константина Самоловова и Бориса Шершенкова под названием Боком исследует не столько природу самих звуков, сколько их перемещения и место в пространстве и взаимодействия с ним. Музыканты впервые сыграли вместе на фестивале SpinaFest 1 в апреле 2016-го года в ротонде на Невском 20, а также успели поработать с не менее интересным акустическим пространством галереи «Вертикаль» в лофте Contour Family. Создаваемый вживую электронный саунд Бориса с помощью радиосвязи и многоканальных аудиосистем воспроизводится в различных точках помещения и сочетается с перемещающимся акустическим звуком ударных, перкуссии и объектов Константина, выстраивая пространственную звуковую картину.

Концерт Urge Trio организован совместно с московским букинг-агенством NoBodiesMusic.

Информационная поддержка предоставлена лейблом Spina!Rec.

музыкальный стиль
авангард
страна
Россия, США, Швейцария
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