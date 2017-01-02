Ученица салютует Куинси Джонсу

С семилетнего возраста талантливая девочка-пианистка Эмили Беа (Emily Bear) попала под опеку всемирно известного музыканта и продюсера Куинси Джонса. Настоящий вундеркинд, Эмили с одинаковым энтузиазмом и с недетской глубиной играла и академическую музыку, и джаз, и ритм-энд-блюз. В 2013 году Джонс продюсировал дебютный альбом юной пианистки Diversity. В 2016-м Беа получила престижную награду для молодых композиторов Herb Alpert Young Jazz Composers Award за свою пьесу Old Office, ставшую частью программы ее нового проекта.



27 января 2017 года 15-летняя Эмили выпускает на Edston Records свой уже второй альбом IntoThe Blue, который она посвятила Куинси Джонсу. Сегодня Бэа предпочитает джаз всем иным стилям. «Что мне больше всего нравится в джазе, так это то, что он дарит гораздо большее ощущение свободы, чем классическая музыка. В джазе есть грув, невозможный в любом ином музыкальном направлении, и я просто наслаждаюсь, соединяя различные музыкальные приемы для создания уникального звучания, одновременно знакомого и нового», - говорит юная исполнительница. В новом альбоме она выступает в качестве лидеоа фортепьянного джазового трио, где ей ассистируют известный джазовый музыкант Петер Славов, выходец из Болгарии, играющий также в квинтете Джо Ловано, и канадец Марк МакЛин, работавший с Джорджем Майклом и Билли Джоэлом.



Леонид Аускерн

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