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Потери – 2016

01.01.2017


Потери – 2016
Вновь, как и в прошлые годы, сайт вспоминает имена ушедших в 2016-м, листает список потерь среди музыкантов джаза, блюза, world-music, а также иных, близких нам направлений. Почему-то этот год стал особенно черным для рок-музыки … Мы старается вспомнить всех, и да простят нас те, кого мы упустили … В любом случае, они остаются жить, пока мы слушаем их музыку…

Пол Блей (Hyman Paul Bley, 10.11. 1932 – 3.1.2016) – канадский фри-джазовый пианист и композитор

Роберт Стигвуд (Robert Colin Stigwood,16.4. 1934 – 4.1. 2016) – известнейший британский продюсер австралийского происхождения, работал с Cream и Bee Gees

Лонг Джон Хантер (John Thurman Hunter Jr. 13.7. 1931 – 4.1. 2016) – американский блюзовый гитарист, певец и композитор, выдающийся классик техасского блюза

Пьер Булез (Pierre Boulez, 26.3.1925 – 5.1.2016) - французский академический композитор, крупнейший мастер второй половины ХХ века, оказавший большое влияние на академический и джазовый авангард

Дэвид Боуи (David Robert Jones, 8.1. 1947 – 10.1. 2016) – английский певец, автор песен и актер, один из самых значительных исполнителей в истории рок-н-ролла

Джорджио Гомельски (Giorgio Gomelsky,28.2.1934 – 13.1.2016) – видный продюсер и кинорежисеер. Уроженец Тбилиси, жил в Швейцарии, Англии и США. Работал с Yardbirds, был первым менеджером Rolling Stones

Морис Уайт (Maurice "Moe"White, 19.12.1941 – 4.2.2016) – американский певец и бэндлидер, основатель группы Earth, Wind & Fire

Абдул Рашид Хан (Ustad Abdul Rashid Khan, 19.8.1908 – 18.2. 2016) – индийский певец, представитель классической североиндийской традиции

Джордж Мартин (Sir George Henry Martin CBE, 3.1.1926 – 8.3.2016) – английский звукорежиссер, композитор, дирижер, продюсер, работавший с Beatles

Нана Васконселос (Naná Vasconcelos,2.8.1944 – 9.3. 2016) – бразильский джазовый перкуссионист и вокалист, работал с Мэтини, Доном Черри, Гато Барбиери

Кит Эмерсон (Keith Noel Emerson, 2.11.1944 – 11.3.2016) – английский органист, клавишник и композитор. Основатель групп The Nice и Emerson, Lake & Palmer, крупнейший мастер арт-рока. Покончил собой

Гато Барбиери (Leandro "Gato" Barbieri,28.11. 1932 – 2.4. 2016) – аргентинский джазовый тенор-саксофонист и композитор, видный мастер хард-бопа и фри-джаза

Мерл Хаггард (Merle Ronald Haggard, 6.4.1937 – 6.4. 2016) – американский певец, гитарист и скрипач, крупнейший мастер музыки кантри

Исмаэль Кинтана (Ismael Quintana (3.6.1937 – 16.4.2016) – пуэрториканский певец и композитор, работавший в сфере музыки сальса

Папа Вемба (Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, 14.6.1949 – 24.4. 2016) – конголезский певец и музыкант, сочетал традиционную африканскую музыку с world music

Дуг Рэйни (Doug Raney, 29.8. 1956 – 1.5. 2016) – американский джазовый гитарист, играл с Кенни Бэроном, Джои ДеФранческо,Орстед-Педерсеном. С 1977 года жил в Дании

Юрий Кузнецов (11.7.1953 – 2.5.2016) – украинский джазовый пианист и композитор. Один из организаторов джазовой жизни в Одессе.

Сэнди Кейн (Candace Hogan, 13.11.1961 – 6.5.2016) – американская блюзовая вокалистка, исполнительница современного блюза

Ханнес Бауэр (Johannes "Hannes" Bauer, 22.7.1954 – 6.5. 2016) – немецкий джазовый тромбонист. Играл фри-джаз с Кеном Вандермарком и Петером Бретцманном

Джо Темперли (Joseph "Joe" Temperley, 20.9. 1929 – 11.5.2016) – шотландский джазовый баритон-саксофонист. Основная карьеоа – в США, играл со многими звездами американского джаза, в том числе в Jazz at Lincoln Center Orchestra

Винджамури Ситха Деви (Vinjamuri Seetha Devi, ? – 17.5. 2016) – индийская певица, исполнявшая песни народа телугу

Дэйв Суорбрик (David Cyril Eric Swarbrick, 5.4.1941 – 3.6 2016_ - английский фолк-певец, скрипач. Основатель ведущей британской фолк-группы Fairport Convention

Хабиб (Habib Mohebian, 26.9. 1947 – 10.6. 2016) – иранский певец и автор песен

Дон Фридман (Donald Ernest "Don" Friedman, 4.5.1935 – 30.6. 2016) – американский джазовый пианист, работал в направлениях мэйнстрим и авангард

Тамаш Сомло (Tamás Somló,17.11.1947 – 19.7. 2016) – венгерский рок-музыкант, певец и композитор, фронтмен группы Locomotiv GT

Йожеф Локс (Laux József, 8.5.1943 – 6.8.2016) – венгерский роковый и джазовый ударник, участник культовых групп Locomotiv GT и Omega

Падрэйг Дуган (Pádraig Duggan, 23.1.1949 – 9.8.2016) – ирландский фолк-музыкант, основатель Clannad

Бобби Хатчерсон (Robert "Bobby" Hutcherson, 27.1. 1941 – 15.8. 2016) – американский джазовый вибрафонист, играл также на маримбе

Луис Стюарт (Louis Stewart, 5.1.1944 – 20.8. 2016) – ирландский джазовый гитарист

Тутс Тиллеманс (Jean-Baptiste Frédéric Isidor, Baron Thielemans, 29.4. 1922 – 22.8.2016) – выдающийся бельгийский джазовый гармошечник и композитор, один из столпов европейского джаза

Руди Ван Гелдер (Rudolph "Rudy" Van Gelder,2.11. 1924 – 25.8. 2016) – выдающийся американский звукоинженер джазовых записей, создатель характерного звучания Blue Note

Карел Ружичка (Karel Růžička, 2.6.1940 – 26,9. 2016) – чешский джазовый пианист и композитор

Боб Крэншоу (Melbourne Robert "Bob" Cranshaw, 3.12.1932 – 2.11. 2016) – американский джазовый басист, участник многих записей времен расцвета Blue Note

Леонард Коэн (Leonard Norman Cohen, 21.9. 1934 – 7.11.2016) – крупнейший канадский фолк-певец и автор песен

Моуз Эллисон (Mose John Allison Jr., 11.11. 1927 – 15.11. 2016) – американский джазовый и блюзовый вокалист, пианист и композитор

Ширли Банни Фой (Shirley Bunnie Foy, 13.10.1936 – 24.11. 2016) – американская джазовая вокалистка

Алан Завод (Allan Zavod,16.10.1945 – 29.11.2016) – австралийский джазовый и академический пианист и композитор. Сотрудничал с Понти, Клэптоном, Заппой. Большую часть карьеры провел в США.

Радим Хладик (Radim Hladík,13.12. 1946 – 4.12. 2016) – чешский роковый и джазовый гитарист, лидер группы Blue Effect

Грег Лэйк (Gregory Stuart "Greg" Lake, 10.11.1947 – 7.12.2016) – английский басист и певец, играл арт-рок в составе King Crimson и Emerson, Lake & Palmer

Баррелхауз Чак (Charles Goering; 10.7. 1958 – 12.12.2016) – американский блюзовый пианист и певец стилей электрик-блюз и Чикаго

Рик Парфитт (Richard John Parfitt, OBE,12.10. 1948 – 24.12. 2016) – английский рок-гитарист и певец, основатель группы Status Quo

Альфонс Музон (Alphonse Lee Mouzon, 21.11.1948 – 25.12. 2016) – американский джазовый барабанщик в стилях фьюжн и смус-джаз, особенно популярный в 70-е годы

Кнут Кизеветтер (Knut Kiesewetter, 13.9.1941 – 26.12.2016) – немецкий джазовый тромбонист и певец, исполнявший песни собственного сочинения

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
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