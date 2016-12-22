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Candy Dulfer в Крокус Сити Холле

22.12.2016


Candy Dulfer в Крокус Сити Холле
Супер-звезда Кэнди Далфер. Её концертное шоу как показ Haute-Couture: это эффектно, модно и стильно. Единственная и неповторимая. Самая известная саксофонистка на планете. И самая популярная. За ней охотятся рекламные отделы ведущих модных брендов. Её записи уже разлетелись по миру многомилионными тиражами. В её портфолио – первые места американских и европейских топ-чартов. Среди её партнёров по сцене – Бейонсе, Black Eyed Peas, Вэн Моррисон, Дэйв Стюарт, Sheila E., Лайонел Ричи, Pink Floyd, Чака Хан, Арета Франклин и многие другие. А Принц и вовсе как-то сказал: «Когда я хочу сакс, я звоню Кэнди Далфер». Горячая игра слов, которая на сто процентов оправдана жаркой игрой этой эффектной голландки.

Кэнди Далфер буквально взорвала шоу-бизнес своим появлением. В дуэте с Дэйвом Стюартом из «Eurythmics», она попросту затмила своего легендарного визави. Сингл «Lily was here» мгновенно стал мультиплатиновым. Более 2,5 миллионов копий было продано во всех странах мира. А в топе национального хит-парада этот выдающийся трек продержался рекордные шесть недель. Так начиная с 1990 года имя Кэнди Далфер означает только одно: «Успех»! Хотя формально оно переводится как «Конфетка».

Это сладкое имя досталось будущей звезде от папы - известного голландского саксофониста Ханса Далфера. В итоге от отца Кэнди взяла талант, от мамы - модельную внешность, и уже в юности покорила этим беспроигрышным сочетанием родные просторы. Сегодня в Голландии музыка Далфер - это что-то наподобие национального достояния. Так, например, в Амстердаме на шоу Кэнди Далфер под куполом Ziggo Dome собралось более 34000 поклонников её «вкусного джаза».

«Вкусный джаз» от Кэнди Далфер - это обволакивающая музыка в стилях smooth, funk и soul. Воспитанная на классике жанра от Сонни Роллинза и Декстера Гордона, она трансформировала би-боп и кул-джаз в нечто совершенно элегантное и горячее. Мастерское владение саксофоном Кэнди подтверждала и на церемонии «Grammy Awards», и в знаменитом телешоу Джея Лено, и на сценах престижных концертных залов, и в топовых клубах всего мира. Среди поклонников яркого таланта Кэнди Далфер – Япония, США, Европа, Южная Америка, и конечно, Россия.

В нашей стране выступления этой потрясающей артистки неизменно проходят с аншлагом. Попасть на её концерт - это вообще редкое счастье. Даже на родине в Голландии билеты на каждое выступление Далфер раскупаются задолго до самого шоу. Так что можно не сомневаться - 22 марта в «Крокус Сити Холле» яблоку негде будет упасть.

Весь 2016 год Кэнди Далфер решила посвятить мировому турне. Вместе со своей группой «Ladies of Soul» она уже триумфально выступила в странах Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Шоу в поддержку нового альбома «Together» уверенно собирает фанатов и восторженные отзывы критиков. Лучшие треки, а так же хиты Кэнди Далфер непременно прозвучат и в Москве. Вполне вероятно, поклонников эффектной артистки будет ждать и литературный сюрприз. К весне 2017 года Кэнди Далфер обещала издать свою автобиографию. Так что спешите видеть, спешите слушать, спешите читать и восхищаться. Музыка Haute-Couture. Стильное шоу от обворожительной Кэнди Далфер.
Начало концерта в 19.00

Адрес: 65-66 км МКАД, Концертный Зал «Крокус Сити Холл» (м. «Мякинино»)

музыкальный стиль
смус джаз
страна
Нидерланды
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