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Концерт Shoo в Jam Club

21.12.2016


Концерт Shoo в Jam Club
25 декабря 2016 года в джаз-клубе Андрея Макаревича Jam Club состоится традиционный предновогодний концерт absolute soul группы Shoo. В рамках выступления музыканты презентуют новую рождественскую песню «Минуты» в стиле 40-х годов. Композиция продолжит начатый в 2011-м году проект «Зимние песни». Идея музыкального цикла заключается в том, что под каждый Новый год группа выпускает песню в стиле разных десятилетий XX века, погружаясь все дальше в прошлое. В таком ключе Shoo начали с 90-х, а добрались и до 40-х. Также во время предновогоднего концерта будут исполнены все новогодние песни Shoo, которые в прошлом году были изданы в формате альбома «Шаг за шагом». Кроме того, в этот вечер состоится премьера первого «зимнего» видеоклипа Shoo, снятого во время записи песни «Минуты». Трейлер ролика уже можно увидеть в соцсетях группы.

Композиция «Минуты» была записана в необычных условиях: вся группа и Shoo Music Orchestra с духовым квартетом в составе закрылись в загородном доме на 24 часа. Там при помощи воображаемой новогодней Машины Времени от Shoo музыканты сначала перенеслись в 40-е годы, прихватив с собой всю необходимую для записи технику из нашего времени, а после «с нуля» подготовили и записали песню. Интерьер дома и образы музыкантов были также стилизованы под эпоху 40-х. Текст песни был создан по мотивам пожеланий зрителей прошлогоднего зимнего концерта Shoo, когда всем гостям было предложено написать о своих мечтах и поместить записку в волшебный шар. Так желания поклонников пролежали в шаре целый год, а недавно он был вскрыт музыкантами и фронтвумен группы Шуней Балашовой.

25 декабря традицию интерактивного общения группы и зрителей продолжит акция новогодних видеопоздравлений: каждый гость концерта сможет записать обращение с пожеланиями себе или своим близким в новом году, а 31 декабря смонтированный ролик будет презентован в соцсетях Shoo.

Сбор гостей: 19.00

Начало: 20.00

Адрес и контакты клуба: Москва, Сретенка, 11; м.Сухаревская

Shoo - участники многих значимых опен-эйров: «Дикая мята», «Коктебель Jazz Party», Lady in Jazz, «Этнопланета», «Усадьба в городе» (в рамках Дня города Москвы), ColorFest. Осенью 2015 года группа приняла участие в съемках программы «Главная сцена» на канале «Россия 1». Также в питерском «ГлавcClub» Shoo сыграли на разогреве у культовой манчестеркой трип-хоп команды Lamb. В конце 2015 г. в Театральном зале Московского международного Дома музыки Shoo отметили пятилетний юбилей большим концертом с оркестром. Вместе с группой в этот вечер выступили как струнная секция из четырнадцати музыкантов, так и духовая, а также коллектив представил дуэты со знаменитым мультиинструменталистом Олегом Сакмаровым (экс-«Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Колибри») и перкуссионным оркестром «Самбатерия». В начале 2016 г. под эгидой неформального творческого объединения ShooMusic Family состоялся релиз сборника лирики «Книжка, в которой стихи» питерского поэта Валеры Вертинского.

Ольга Гуднина
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