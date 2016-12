Therr Maitz и Zap Mama в новогоднем шоу "Усадьба Jazz Зима"



Новогодние праздники – очень специальное время. Это время, когда, независимо от того, каким выдался год, в самом воздухе чувствуется какая-то магия. Жизнь как будто ненадолго останавливается и дает нам всем небольшую передышку, во время которой можно оглянуться назад, посмотреть вперед – или просто насладиться моментом единения с любимыми, близкими и самим собой.



29 декабря 2016 года мы устраиваем в Доме Музыки особенный концерт. Во-первых, он особенный благодаря удивительной новогодней атмосфере: интригующей, как запах мандаринов и хвои в теплом воздухе дома, ожидающего гостей, и игривой и легкомысленной, как пузырьки шампанского. Во-вторых, благодаря потрясающим музыкантам, которые уже выступали на Усадьбе Jazz, и не перестают удивлять и вдохновлять нас, что бы они не делали.



Африканская этно-соул дива, широко известная как Zap Mama, в юности была вынуждена бежать из Заира, где она родилась, в более спокойную Бельгию – и сейчас справедливо считается одной из самых популярных и талантливых африканских певиц, живущих в Европе. В ее уникальной исполнительской манере чувствуются влияния и джаза, и r’n’b, и традиционной конголезской музыки. Ее музыку можно услышать в блокбастерах вроде "Миссия невыполнима II", в разное время с ней сотрудничали Дэвид Гилмор из Pink Floyd, Аланис Морисетт и Эрика Баду. Номинантка на премию "Грэмми", Zap Mama с легкостью сплетает воедино этнику и соул, электронику и живой звук. Каждый ее концерт – это мощнейший поток необузданной африканской энергии и страсти, который поможет преодолеть любые холода.



Другой участник этого концерта – Therr Maitz и Антон Беляев, – пожалуй, главная сенсация в российской музыке за последние несколько лет. Все, что они делают, неизменно отличает безупречный стиль и качество: Therr Maitz одинаково выигрышно смотрятся в окружении оркестра или один на один с аудиторией тысячного опен-эйра. Этот концерт – редкая возможность услышать их акустическую программу. В ней, кроме собственных песен коллектива, нашлось место и всенародно любимым песням вроде No Woman, No Cry, с которой Антон Беляев поразил жюри шоу «Голос», и джазовым стандартам, которые в исполнении Therr Maitz словно бы получают новую жизнь. Слушатели от Магадана до Владивостока свидетельствуют: акустика от Therr Maitz – это всегда невероятно тепло и душевно.



И уж навряд ли вечер обойдется без известных рождественских песен, которые не теряют свое тепло и магию и после многих лет исполнения. Ведь без них невозможно представить себе это удивительное время – Новый год. Приходите сами и приводите лучших друзей. Давайте соберемся и проводим этот год вместе, и под отличную музыку!



29 декабря 2016



Московский Международный Дом Музыки

Светлановский зал



Усадьба Jazz Зима



Африканская этно-соул дива ZAP MAMA (Бельгия)

и

THERR MAITZ / Антон Беляев (Россия) - Акустика



Адрес ММДМ (Светлановский зал): Москва, Космодамианская набережная, дом 52, строение 8



музыкальный стиль

африканская музыка, этно-джаз

страна

Бельгия, Россия

