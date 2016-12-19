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JazzWeek на финише 2016 года

19.12.2016


JazzWeek на финише 2016 года Итак, год близится к концу. Но марафон JazzWeek, барометра вкусов американских любителей джаза, еженедельного рейтинга популярности джазовых альбомов, не знает перерывов. Данные на 19 декабря особенно интересны тем, что это последние данные перед отмечаемым в Штатах, как и во всем католическо-протестантском мире, 25 декабря Рождеством. И по этим данным выходит, что все стало меняться очень стремительно. Я, к примеру, не ожидал, что новый диск Норы Джонс продержится на вершине так недолго. Впрочем, возможно, его еще ждет камбэк, как и альбом тенор-саксофониста Эрика Александера, еще две прошлые недели вновь занимавшего первое место, и только к 19 декабря опустившемуся на второе. Впрочем, Эрику особо огорчаться не приходится. Ведь в лидеры вышел альбом органиста Майка ЛеДонна и его The Groover Quartet, где на тенор-саксофоне играет все тот же Эрик Александер! Из других особенностей декабрьской «горячей десятки» отметим потрясающий успех лейбла HighNote – его альбомы присутствуют в ней сразу на четырех позициях! А вот так выглядит в целом первая десятка списка в конце 2016-го:

Mike LeDonne & The Groover Quartet That Feelin' (Savant)

Eric Alexander Second Impression (High Note)

George Cables The George Cables Songbook (High Note)

Cory Weeds Quintet featuring David Hazeltine It's Easy To Remember (Cellar Live)

Wallace Roney A Place In Time (High Note)

Norah Jones Day Breaks (Blue Note)

Kenny Burrell & The LA Jazz Orchestra Unlimited Unlimited 1 (High Note)

Joey Alexander Countdown (Motema)

Jane Bunnett and Maqueque Oddara (Linus Entertainment)

Joshua Breakstone 88 (Capri)

Леонид Аускерн
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