JazzWeek на финише 2016 года

Итак, год близится к концу. Но марафон JazzWeek, барометра вкусов американских любителей джаза, еженедельного рейтинга популярности джазовых альбомов, не знает перерывов. Данные на 19 декабря особенно интересны тем, что это последние данные перед отмечаемым в Штатах, как и во всем католическо-протестантском мире, 25 декабря Рождеством. И по этим данным выходит, что все стало меняться очень стремительно. Я, к примеру, не ожидал, что новый диск Норы Джонс продержится на вершине так недолго. Впрочем, возможно, его еще ждет камбэк, как и альбом тенор-саксофониста Эрика Александера, еще две прошлые недели вновь занимавшего первое место, и только к 19 декабря опустившемуся на второе. Впрочем, Эрику особо огорчаться не приходится. Ведь в лидеры вышел альбом органиста Майка ЛеДонна и его The Groover Quartet, где на тенор-саксофоне играет все тот же Эрик Александер! Из других особенностей декабрьской «горячей десятки» отметим потрясающий успех лейбла HighNote – его альбомы присутствуют в ней сразу на четырех позициях! А вот так выглядит в целом первая десятка списка в конце 2016-го:Mike LeDonne & The Groover Quartet That Feelin' (Savant)Eric Alexander Second Impression (High Note)George Cables The George Cables Songbook (High Note)Cory Weeds Quintet featuring David Hazeltine It's Easy To Remember (Cellar Live)Wallace Roney A Place In Time (High Note)Norah Jones Day Breaks (Blue Note)Kenny Burrell & The LA Jazz Orchestra Unlimited Unlimited 1 (High Note)Joey Alexander Countdown (Motema)Jane Bunnett and Maqueque Oddara (Linus Entertainment)Joshua Breakstone 88 (Capri)