Сюита Рэнди Вестона



Ветеран американского джаза, композитор и пианист Рэнди Вестон (Randy Weston) в свои девяносто готовит к изданию 20 января 2017 года на принадлежащем ему лейбле African Rhythms огромную эпическую работу – двойной альбом The African Nubian Suite. Премьера этого сочинения в концертном варианте состоялась в пасхальный вечер 2012 года в Skirball Center Университета Нью-Йорка, и вот, пять лет спустя должен появиться 2CD.



The African Nubian Suite – это, ни больше, ни меньше, чем очерк истории человечества, рассказанный средствами джазовой музыки. Начинается этот очерк с прямоходящей женщины Арди, жившей 4,4 миллиона лет назад в Нубии, на берегах Нила. А дальше… Дальше, как пишет в liner notes альбома Робин Келли, Вестон вспоминает древние могилы Сиди Биляль в Асване, суфийскую традицию, священный город Туба в Сенегале, китайскую династию Шан, народную музыку Африки, историю блюза и – единство человечества.



Для реализации столь амбициозного проекта Вестон привлек большую группу музыкантов из разных стран. Это трубач Сесил Бриджуотер, тромбонист Робин Трауэрс, тубист Ховард Джонсон, саксофонист и флейтист Ти-Кей Блю, саксофонист Билли Харпер, басист Алекс Блейк, ударник Льюис Нэш, конгейро Кандидо, который на 4 года старше самого Вестона – ему 94, исполнители на африканских народных инструментах из Марокко, Гамбии, Ганы, Мали, китайский исполнитель на пипе и вокалист Мин Сяофэн и другие.



Вестон поясняет идею своей работы: «Сюита предлагает: давайте начнем с нашей первой мамы. Вся идея состоит в том, что мы, такие разные и столь отличные друг от друга жители нашей планеты, в сущности, очень похожи. Посмотрите на цыеты, посмотрите на насекомых. Мать-природа раскрасила своих детей разными красками. Этот коричневый, тот – черный. Но у всех один нос, один рот. Главная идея – мы все произошли из одного центра. Мы все пришли из Африки. Это истинно и в научном, и в культурологическом смысле.»



Леонид Аускерн



авторы

Леонид АУСКЕРН

музыкальный стиль

кроссовер

страна

США

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