Сюита Рэнди Вестона

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту
авторы
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Яков СОЛОДКИЙ

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, боп, гавайская музыка, госпел, индейская музыка, индийская музыка, кантри-блюз, кельтская музыка, кроссовер, кул, Латинский джаз, мэйнстрим, нео-клезмер, нуэво танго, ориентальная музыка, пидмонтский блюз, прог-рок, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, этно-джаз

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, ЮАР, Ямайка, Япония

печать
сохранить как pdf
Главная > новости

Сюита Рэнди Вестона

18.12.2016


Сюита Рэнди Вестона
Ветеран американского джаза, композитор и пианист Рэнди Вестон (Randy Weston) в свои девяносто готовит к изданию 20 января 2017 года на принадлежащем ему лейбле African Rhythms огромную эпическую работу – двойной альбом The African Nubian Suite. Премьера этого сочинения в концертном варианте состоялась в пасхальный вечер 2012 года в Skirball Center Университета Нью-Йорка, и вот, пять лет спустя должен появиться 2CD.

The African Nubian Suite – это, ни больше, ни меньше, чем очерк истории человечества, рассказанный средствами джазовой музыки. Начинается этот очерк с прямоходящей женщины Арди, жившей 4,4 миллиона лет назад в Нубии, на берегах Нила. А дальше… Дальше, как пишет в liner notes альбома Робин Келли, Вестон вспоминает древние могилы Сиди Биляль в Асване, суфийскую традицию, священный город Туба в Сенегале, китайскую династию Шан, народную музыку Африки, историю блюза и – единство человечества.

Для реализации столь амбициозного проекта Вестон привлек большую группу музыкантов из разных стран. Это трубач Сесил Бриджуотер, тромбонист Робин Трауэрс, тубист Ховард Джонсон, саксофонист и флейтист Ти-Кей Блю, саксофонист Билли Харпер, басист Алекс Блейк, ударник Льюис Нэш, конгейро Кандидо, который на 4 года старше самого Вестона – ему 94, исполнители на африканских народных инструментах из Марокко, Гамбии, Ганы, Мали, китайский исполнитель на пипе и вокалист Мин Сяофэн и другие.

Вестон поясняет идею своей работы: «Сюита предлагает: давайте начнем с нашей первой мамы. Вся идея состоит в том, что мы, такие разные и столь отличные друг от друга жители нашей планеты, в сущности, очень похожи. Посмотрите на цыеты, посмотрите на насекомых. Мать-природа раскрасила своих детей разными красками. Этот коричневый, тот – черный. Но у всех один нос, один рот. Главная идея – мы все произошли из одного центра. Мы все пришли из Африки. Это истинно и в научном, и в культурологическом смысле.»

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
кроссовер
страна
США
Расскажи друзьям:



Еще новости на эту тему:
08.10.2015Дом Музыки к 100-летию Фрэнка Синатры
19.09.2015Папа Римский услышит Арету Фрэнклин в Филадельфии
12.01.2015Александр Вершинин – «Сюита Сказок»
07.01.2015Новый проект Рэнди Бахмана
09.01.2014Пятый фестиваль Фрэнка Заппы в России
09.11.2013Умер Фрэнк Весс
© 2016 Jazz-квадрат