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"Наскрозь"

11.12.2016


Наскрозь
Было время, когда искусство не слишком отличалось от ремесленничества: и первое, и второе предусматривало в первую очередь владение "узкоспециальными" техническими навыками, вроде умения смешивать краски. Сегодня такие навыки отходят на второй план, уступая приоритет идее, творческому импульсу, искренности. И именно поэтому многие авторы не ограничиваются рамками одного вида искусств, но смешивают их в самых удивительных пропорциях - так же, как когда-то смешивали краски.

Посетителей Вечера мультимедийных проектов "Наскрозь" ("Насквозь") ожидает много сюрпризов.В новом, совершенно неожиданном амплуа проявит себя известный музыкант, радиоведущий и мистификатор Сергей Пукст.

Известный художник Сергей Жданович представит свежий выставочный проект, который будет продолжаться всего один день. Легенды белорусской независимой музыки Леонид Нарушевич и Влад Бубен объединятся в электроакустическом сете с гораздо более молодым поэтом Байсаном.

Саунд-дизайнер Дмитрий Ладес (он же Aortha) планирует создать "самый настоящий" саундтрек Большого Взрыва. Скандально известный перформер Константин Мужев на этот раз обещает спрятать свою злобность за милыми детскими образами.

Скульптор Павел Войницкий создаст на глазах у публики очередную статую, используя в качестве одного из материалов своего коллегу по группе "Экзарцыстычны Gesamtkunstwerk" Илью Сина.

Необходимо отметить, что почти все эти проекты подготовлены специально для платформы "Наскрозь" и вряд ли будут повторены когда-либо.

Вечер посвящается культовой фигуре отечественной арт-сцены Людмиле Русовой (1954 – 2010). Возможно, именно она была первой в белорусском пространстве, кто осознал условность "цеховых границ" в искусстве и необходимость непрерывной трансгрессии собственной творческой практики. Получив "монументальное" академическое образование, Русова проявляла себя в перформансе, литературе, видео-арте, даже в ДПМ! Но при этом, все, что она делала, несло выразительную печать авторства. В то же время, надо подчеркнуть, что вечер не будет носить мемориального характера. Нам просто важно, чтобы это имя как можно чаще звучало сегодня, в век тотальной атомизации, когда совокупность имен и явлений белорусского искусства все сложнее представить, как целостный культурный контекст.

Суббота, 17 декабря 2016 года, 18-00 - 21-00
Национальный центр современных искусств Республики Беларусь
ул.Некрасова, 3, Минск

музыкальный стиль
авангард
страна
Беларусь
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