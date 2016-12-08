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Умер Грег Лейк

08.12.2016


Умер Грег Лейк
Emerson, Lake & Palmer – одна из самых легендарных прог-роковых групп в истории рок-музыки. В марте этого года при трагических обстоятельствах ушел из жизни Кит Эмерсон, и вот, уже в декабре, – не стало Грега Лэйка… Вокалист и басист, автор ряда композиций и продюсер, англичанин Грегори Стюарт Лейк (Gregory Stuart Lake) родился 10 ноября 1947 года. Рос он в Дорсете, как и создатель еще одной великой прог-роковой группы King Crimson Роберт Фрипп, с которым они были весьма дружны. Увлекшись музыкой и начав играть на гитаре в 12 лет, Лейк сменил несколько не слишком заслуживавших внимания групп, прежде, чем Фрипп привлек его в первый состав King Crimson. Лейк участвовал в записи знаменитого первого альбома группы In The Court Of The Crimson King (1969). Записывался он и на втором альбоме King Crimson, но уже зная, что уходит в другой коллектив.

С клавишником Китом Эмерсоном из группы The Nice он познакомился во время гастролей в США. В 1970 году они, пригласив также ударника Карла Палмера, игравшего в Atomic Rooster, организовали Emerson, Lake & Palmer, задававшую тон в прогрессивной рок-музыке 70-х лет. Все ее лучшие работы связаны с именем Грега Лейка, хотя его вкусы и вкусы Эмерсона со временем расходились все сильнее. Еще в 1975 году Лейк начал сольную карьеру очень успешным синглом I Believe in Father Christmas. Позже он выпускал сольные альбомы, участвовал в ряде групп, в том числе и в попытке возродить Emerson, Lake & Palmer в 2010 году. 7 декабря 2016 года Грег Лейк скончался в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
музыкальный стиль
прог-рок
страна
Великобритания
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