Эллингтон третьего поколения



Внучка гениального джазового композитора, пианиста и бэнд-лидера Дюка Эллингтона и дочь достойного наследника своего отца Мерсера Эллингтона, Мерседес Эллингтон (Mercedes Ellington) продолжает радовать публику, но уже в несколько иной сфере. Танцовщица, хореограф и педагог, она стала первой афро-американской артисткой в известной танцевальной труппе June Taylor Dance Troupe. Мерседес участвовала во многих знаменитых бродвейских спектаклях: Sophisticated Ladies (в качестве танцевальной примы и ассистента хореографа), No No Nanette, Hellzapoppin', The Grand Tour, The Night that Made America Famous. Она является одним их художественных руководителей DancEllington, сотрудничает с Alvin Ailey American Dance Center.



6 декабря 2016 года Мерседес Эллингтон станет одной из главных действующих лиц большого концерта под названием Danceable Duke в Christ & St. Stephen's Church в Нью-Йорке. В исполнении оркестра Дэйва Чемберлена Band Of Bones здесь прозвучат самые знаменитые произведения Дюка, Билли Стрейхорна, Хуана Тизоля - Cottontail, Mood Indigo, A Flower is a Lovesome Thing, Caravan, Perdido. Главный танцор и хореограф этого концерта – Мерседес Эллингтон. В концерте также примет участие известная джазовая вокалистка Антуанетт Монтегю.



Леонид Аускерн



