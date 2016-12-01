Фестиваль фламенко Flamencura (Россия-Испания)



Магия фламенко снова в Москве! Страстные ритмы, завораживающие голоса, экспрессия танца. Настоящий адреналиновый коктейль! В середине февраля Москву наполнят звуки знойной Андалусии. Фестиваль фламенко. Фестиваль музыки. Фестиваль жизни, в самом ярком её проявлении. Viva la vita! Viva la «Flamencura»!



Фестиваль «Flamencura» - новая российская традиция. В российской столице он пройдёт уже во второй раз. Звёзды Испании и России соберутся в московских залах, чтобы разделить со зрителями свою любовь к уникальной культуре фламенко.



17-го февраля 2017 года фестиваль «Flamencura» пройдет в арт-клубе «Дуровъ». Здесь состоится настоящий баттл-фламенко! Профессионалы и любители со всей страны сойдутся на сцене в жаркой танцевально-музыкальной битве! Шоу разделится на две части – дневную и вечернюю. В первой части участники фестиваля выступят в сопровождении фонограммы. Во второй части – только живая музыка. На сцену арт-клуба «Дуровъ» допустят лишь тех артистов, которые пройдут строжайший отбор. Так что публике гарантировано незабываемое шоу.



Хедлайнерами фестиваля станут такие мастера фламенко, как выдающийся испанский кантаор, звезда фламенко Альберто Фунес, виртуозный гитарист Алексей Стародубцев и его коллектив «Flamencura».



Испанский гранд Альберто Фунес даст в России лишь одно выступление. 18-го февраля он раскалит своим безудержным талантом стены концертного зала Центрального Дома Художника. На родине в Испании Альберто называют кантаор, это певец, который своим голосом способен сотворить настоящее чудо – перенести слушателей из любого зала планеты в жаркий мир Андалусийского фламенко.



История этого удивительного жанра начинается ещё в пятнадцатом веке. Тогда кочевники цыгане осели на юге Испании. Сплав культур в итоге и превратился в неподражаемый стиль песни и танца. По сути, фламенко это способ самовыражения. И сегодня в Испании Альберто Фунес делает это лучше всех! В этом году он в очередной раз доказал своё превосходство на конкурсе фламенко в Авиньоне!



Свою профессиональную карьеру Альберто Фунес начал сразу после окончания севильской консерватории «Кристобаль де Моралес» по классу «Канте Фламенко». Но известен Альберто ещё и как скрипач! Он даже заслужил почетный диплом, окончив начальный курс игры на скрипке в консерватории «Виктория Евгения» в Гранаде. Примечательно, что свои первые овации он сорвал именно, как скрипач и певец в спектакле фламенко Эрманаса Ромеро в Фигейра да Фос. Молодой артист произвёл тогда настоящий фурор. Вскоре его талант зажигал сердца зрителей по всему миру. Гастроли в Испании, США, Финляндии, Тайване, Германии. И везде – неизменный успех. Сегодня Альберто Фунес один из наиболее востребованных испанских артистов. Ему всего 34-е года и он на пике своей артистической формы!



Среди российских звёзд фламенко Альберто Фунес особо отметил молодого гитариста Алексея Стародубцева. В 22 года он уже признанный мастер фламенко. Его манера игры весьма лаконична и выразительна. При этом Алексей не просто копирует известных мастеров, а сочиняет собственные произведения, в которых умело сочетает современные гармонии самых разных музыкальных направлений. Примечательно, что авторскую музыку Алексея Стародубцева высоко оценили именно испанские артисты фламенко. Сегодня, услышать её можно на двух альбомах «La Primera» и «Sueños de Rubí». Второй альбом – результат плодотворной работы Алексея, испанских музыкантов, а также прекрасного звукорежиссера и басиста Nene Maya.



Команда Алексея Стародубцева «Flamencura» подарит публике незабываемые эмоции не только 17-го февраля в арт-клубе «Дуровъ», но и 18-го февраля на сцене ЦДХ, где пройдет презентация третьего альбома Алексея Стародубцева «Muy Flamenco. Muy Jazz».



В «Центральном доме художников» пройдёт третий, заключительный день фестиваля фламенко. Это будет гала-концерт в андалусийском духе. На одной сцене соберутся все звёзды фламенко, а также джазовые музыканты и специальные гости, которые исполнят музыку из новоиспеченного альбома, записанного совместно русскими и испанскими музыкантами. Также в концерте примет участие небольшой струнный оркестр, с которым коллективу уже доводилось выступать. Только неподдельные эмоции. Только жаркая страсть до изнеможения. «Flamencura» простится с публикой на целый год. Но это яркое прощание целый год никто не забудет!



В составе коллектива «Flamencura» на сцену выйдут российские артисты:

- Алексей Стародубцев – гитара, фортепиано;

- Глеб Окунев – гитара;

- Сергей Коняев – перкуссия;

- Татьяна Шишкова – вокал;

- Максим Сомов – контрабас, бас-гитара;

- Алла Высокогорская – скрипка;

- Людмила Тюсенкова – танец;

А также специальные гости и небольшой струнный оркестр.



музыкальный стиль

фламенко

страна

Испания, Россия

Расскажи друзьям:





Еще новости на эту тему: 07.11.2016 Фестиваль этно-музыки в Хельсинки

10.10.2016 Российские гастроли Accordi Disaccordi

10.10.2016 VIII Международный фестиваль Radio 1jazz.ru

10.10.2016 В московском магазине «Дом Культуры» пройдут дни фестиваля Лео Фейгина

10.10.2016 Юбилейный фестиваль «Длинные руки»

02.10.2016 Джазовый фестиваль в Скопье

