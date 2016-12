Zenia McPherson (вокал, США) в клубе Дуров



Себя она называет – «Леди Z». Поклонники зовут её – «Леди – совершенство». На афишах крупнейших джазовых фестивалей её имя всегда в числе фаворитов. Обладательница уникального, пронзительного вокала – многие музыкальные критики сравнивают ее с Ариеттой Франклин и Уинтни Хьюстон. Безупречные внешние данные – она словно сошла с обложки модного глянца. Потрясающее чувство стиля – каждая мелодическая фраза в её исполнении полна смысла и красоты. Всё это – лишь скромная часть из восторженных эпитетов, которыми наградила эту темнокожую диву пресса и публика по всему миру. Артистка, которая всем своим творчеством олицетворяет титул – Звезда современной джазовой сцены.



Впрочем, ограничивать музыку LADY Z рамками исключительно джаза не совсем верно. Как и любой талантливый артист, она всегда находится в движении к новым профессиональным горизонтам. В её вокальной манере живо переплетены афробит и фанк, R&B, соул и госпел. Внушительный голосовой диапазон в три с половиной октавы позволят певице использовать все оттенки своего голоса. Тембральная палитра LADY Z – поражает нюансами. От бархатно нежных блюзовых тонов до резких и мощных свинговых нот. Публика в зале, как правило, начинает овацию уже после нескольких пассажей в исполнении Леди Z – нет сил сдержать эмоции! На одном из американских телешоу, зрителей даже пришлось успокаивать, чтобы певица смогла довести свой номер до финала! Поразительное дарование – завоёвывать и очаровывать публику с первых тактов. Кстати, её коллеги по музыкальному цеху – от публики не отстают. Талантом молодой певицы восхищаются такие прославленные мастера, как Херби Хенкок и Дейв Грузин, Джордж Бенсон и Эл Джерроу, Род Стюарт и Мэри Джей Бладж… и это лишь первые люди из длинного списка.



Так откуда же появился этот вокальный феномен? LADY Z родом из Балтимора, штат Мэрилэнд. Разумеется, музыка окружала её с детства. Дома постоянно звучали записи великих певиц, от Бесси Смит до Сары Вон. Каждую песню своих кумиров она знала наизусть и постоянно им подпевала. Родители вовремя определили, что в девочке сокрыт огромный музыкальный потенциал и отдали её сначала в церковный хор, а затем и в колледж. «Baltimore School for the Arts», где она изучала театральное искусство, певица окончила с огромным успехом. После чего – отправилась в Филадельфию, покорять «University of the Аrts». Тогда же она начала принимать участие в мюзикла и стала участницей «Urban Guerilla Orchestra». Так началась её блестящая карьера. Вскоре о вокальном даре «Леди Z» узнал и Нью-Йорк. Столица мирового джаза сдалась без боя. «Apollo Theatre», «Blue Note», «Village Vinguard»… расписание выступлений LADY Z на этих престижнейших площадках расписаны уже на два года вперёд!



Сегодня LADY Z одна из наиболее востребованных джазовых певиц в США. При этом она постоянно гастролирует по миру – представляет публике своё новое детище, группу «Z and the Natural Experience». В Московском клубе «Дуровъ», как всегда, ожидается настоящая музыкальная сенсация! 1 августа – на сцену выйдет настоящая леди. «Леди Z», «Леди Совершенство», как называют её поклонники. И нет никаких сомнений в том, что российская публика моментально присоединится к армии её верных фанатов.



13 декабря (вторник) 2016



LADY Z (Zenia McPherson / Зения МакФерсон) (вокал, США)



в проекте «Jazz In Motion»

в клубе ДуровЪ



Начало в 20.00



Адрес клуба «Дуровъ»: Москва, ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)



музыкальный стиль

мэйнстрим, ритм-энд-блюз, фанк

страна

США

