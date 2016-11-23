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"Игры в джаз" Даниила Крамера

23.11.2016


Игры в джаз Даниила Крамера
Концертные программы «Игры в джаз» — визитная карточка Даниила Крамера. Он с успехом проводит их уже несколько лет на разных столичных площадках, приглашая коллег по джазовому цеху к совместному музицированию. «Игры в джаз» — это мой «лейбл», — поясняет артист. — Это название долго рождалось и родилось не просто так. Я ведь не джазмен, а человек из разных миров — играю классику, джаз, рок, фанк, немножко блюз, чистым джазом все это назвать нельзя.

Я отношусь к этому просто как к музыке. Но лейбла «музыкант» в природе не существует, а зрители непременно всех оценивают, сортируют и раскладывают по коробочкам. Моя же коробочка неоднозначна, я делаю все, что умею, и стараюсь делать это так, чтобы джаз не был лишь развлекательным искусством, а становился глубже.

С другой стороны, джаз, по сравнению с классикой (с ее многовековой историей), еще молод, это искусство слегка детское, ему еще предстоит взрослеть. Так что я в него в каком-то смысле играюсь, правда, играюсь очень серьезно, пытаясь при этом представить джаз на некоем ином уровне — играю джаз так, как видит его серьезный академист, с одной стороны, играю как джазмен и как музыкант, склонный к синтезу жанров и стилей, — с другой».

Даниил Крамер – уникальная фигура российского джаза. Присутствие его имени на афишах для многих стало лучшей рекомендацией джазового концерта. Сам Маэстро сочетает в своем творчестве дар высокопрофессионального пианиста, тонко чувствующего самые разные стили, опытного аранжировщика, яркого композитора, талантливого педагога, телеведущего, общественного деятеля. Вся эта многогранная деятельность посвящена джазу и его популяризации в нашей стране. И в этом ключе Даниил Крамер – одна из главных фигур российского джаза и отечественной музыкальной сцены.

Даниил Крамер - Народный артист России, Лауреат Европейской премии им. Густава Малера, Почетный член Сиднейского Профессионального джазового клуба. С тех пор как в 1982 году он получил Первую премию на конкурсе джазовых импровизаторов в Вильнюсе, его имя – появляется на самых ярких афишах профессиональной джазовой сцены. Сольные концерты пианиста звучали в десятках стран мира: Франция, США, Испания, Австралия, Чехословакия, Италия, Швеция, Венгрия, Польша, Австрия Германия, Финляндия, Китай. С 1994 года Даниил Крамер интенсивно сотрудничает с Международным благотворительным фондом «Новые Имена». Он работает с талантливыми детьми, занимающимися классической музыкой, развивая в них знание и понимание джаза.

Отдельно стоит отметить совместную программу Даниила Крамера и оперной певицы Хиблы Герзмава «Опера. Джаз. Блюз», которая с успехом проходит на самых известных концерты площадках России. Она стала удивительным событием в творческой жизни этих артистов. В концертную программу были включены как джазовые зажигательные импровизации, так и весьма неожиданные обработки и фантазии, основанные на музыке классических или эстрадных композиторов. Оперная дива Хибла Герзмава впервые выступала в «Опера. Джаз. Блюз» в достаточно необычной для себя роли - джазовой певицы, тогда как Даниил Крамер удивил всех своим фортепианным талантом в классическом репертуаре.

1 декабря (четверг) 2016

"ИГРЫ В ДЖАЗ"

Народный Артист России,
Лауреат Европейской премии им. Густава Малера

пианист ДАНИИЛ КРАМЕР
и его Трио в проекте Jazz in Motion
в клубе «ДуровЪ»

Адрес клуба «Дуровъ»: Москва, ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

музыкальный стиль
мэйнстрим
страна
Россия
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