Песни из репертуара Утесова и Шульженко записали в фри-джазе

Музыкальная компания «Бомба-Питер» готовит к изданию новый диск всемирно известного фри-джазового трио Вячеслава Гайворонского, Андрея Кондакова, Владимира Волкова. Альбом «О любви не говори…» с участием оперного певца Владимира Казакова - солиста Мариинского театра, лауреата международных конкурсов, выпускника Петербургской филармонии - был записан летом 2015 года. В пластину вошли стильные «новоджазовые» интерпретации песен из советских кинофильмов, музыку к которым писали Исаак Дунаевский, Матвей Блантер, Георгий Милютин и другие известные композиторы



«Я снова геройски иду на амбразуру и готовлю к изданию очередную нетленку в виде изящно оформленного компакт-диска Трио Гайворонского-Конадакова-Волкова, - поясняет генеральный директор и продюсер «Бомба-Питер» Олег Грабко. - Парни пригласили оперного певца Володю Казакова и записали мегакрутой альбом наших любимых с детства песен из репертуара Утесова, Шульженко и пр. В Славиной изящно-юморной манере изложения!»



Альбом будет необычно оформлен: планируется упаковать его в почти обычный картонный конверт, на который можно наклеить почтовую марку и послать другу. Внутри будет размещена почтовая открытка с фото группы.

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