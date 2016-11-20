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JazzWeek: Нора Джонс выходит в лидеры

20.11.2016


JazzWeek: Нора Джонс выходит в лидеры Да, Day Breaks, новый альбом известной американской певицы и пианистки, дочери великого индийского ситариста и композитора Рави Шанкара, нравится американцам все больше и больше. Он был четвертым в «горячей десятке» JazzWeek, затем стал третьим, и вот, по данным на 21 ноября 2016 года, американские радиослушатели поставили Day Breaks на первое место. Большой успех и для Норы Джонс, и для знаменитого лейбла Blue Note, который в последнее время не часто может похвастаться такими успехами. Два Александера, лидеры прошлого месяца, как истые джентльмены, дружно отступили на одну ступеньку, пропуская даму вперед. По-прежнему, и довольно высоко, держится в «десятке» Дэйв Страйкер с Eight Track II, появился в топ-списке известный трубач Том Харрелл. Кстати, его новый альбом издан лейблом HighNote, для которого этот месяц стал особенно урожайным – сразу три альбома в «горячей десятке», тогда как лишь отдельные конкуренты могут похвастаться единственной удачей в этом списке, который принял такой вид:

Norah Jones Day Breaks (Blue Note)

Joey Alexander Countdown (Motema)

Eric Alexander Second Impression (High Note)

Catherine Russell Harlem On My Mind (Jazz Village)

Dave Stryker Eight Track II (Strikezone)

Mike LeDonne & The Groover Quartet That Feelin' (Savant)

Tom Harrell Something Gold, Something Blue (High Note)

George Cables The George Cables Songbook (High Note)

Bria Skonberg Bria (OKeh)

Tierney Sutton Band The Sting Variations (BFM Jazz)

Леонид Аускерн

авторы
Леонид АУСКЕРН
страна
США
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