Саша Фрид - «Фантасмагория»

26 ноября певица Саша Фрид презентует дебютный альбом и новую концертную программу «Фантасмагория». Артистка при поддержке расширенного состава музыкантов впервые исполнит исключительно авторский материал, подготовка которого заняла около полутора лет.



Альбом и одноименная концертная программа получили название по одной из композиций певицы и по мотивам всего ее творчества - интуитивное соединение парадоксальных образов, игра на неожиданных музыкальных контрастах, сочность и многоплановость звука. «Девочка-женщина» поделится своими вымышленными, наполненными самоиронией, откровенностью, болью и юмором, лирическими и магическими видениями.



По словам артистки, в альбоме практически нет ни одного трека, похожего один на другой, все они объединены общим посылом «осознанного бреда», качественной музыкой, профессиональной отдачей каждого члена команды. Песни рождены на парковках ТЦ, в лифтах, в общественном транспорте. Порой они глубоко лиричны как «Баллада» или «Во сне» с цитатами из стихотворения Пастернака, порой - жесткие и откровенные как «Обладать» и «На минуса», порой - интимные и парадоксальные как «Sparrow» и «Выдох» или же песни, написанные на малоизвестные тексты Ильи Кормильцева «Ноль» и «Выйди на связь», а порой - танцевальные и легкомысленные как «Сорри, мама» и «Фантасмагория».



Певица обещает, что 26 ноября «зритель будет погружен в мир неявных, но понятных историй через джаз-роковые, лирические и фанковые мотивы». Также в ходе концерта Фрид прочтет стихи, написанные ею под псевдонимом Магория Фантас, а также стихи своих любимых английских писателей, отрывки из одноименной кэрролловской «Фантасмагории» и из сборника «Глупостихия». Афиша для концерта создана из юношеских рисунков Саши Фрид.



Сбор гостей: 20.00



Адрес: Москва, Цветной бульвар, 15 с. 1, 7 этаж (крыша "Цветного") Ресторан & бар "45-ая Параллель".



Ольга Гуднина

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